Прибыль компании Invego удвоилась

Чистая прибыль девелопера недвижимости Invego в прошлом году выросла до 10 млн евро. Согласно отчету, результат поддержали сделки по приобретению компаний по выгодной цене и рост стоимости недвижимости, которые в совокупности дали почти 12 млн евро.
Компания Invego Tornakalna SIA, входящая в группу Кристьяна-Тора Вяхи Invego и на 100% контролируемая Invego Latvia OÜ, построит в Риге новый жилой квартал с более чем 200 квартирами, инвестировав в проект 45,6 млн евро.
Представьте строительную площадку, где одновременно работают тысячи специалистов. Здесь монтируют оборудование, прокладывают кабели, устанавливают вентиляцию, собирают трубопроводы. Рабочие зоны постоянно меняются, строительная техника занимает пространство, а доступ к нужному участку может быть ограничен. Теперь добавим к этому километры трубопроводов, сотни сварных соединений и жесткий график запуска объекта.