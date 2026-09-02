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Прибыль компании Invego удвоилась

Чистая прибыль девелопера недвижимости Invego в прошлом году выросла до 10 млн евро. Согласно отчету, результат поддержали сделки по приобретению компаний по выгодной цене и рост стоимости недвижимости, которые в совокупности дали почти 12 млн евро.
Invego сообщила о росте как выручки, так и прибыли.
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