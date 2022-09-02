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Айвар Ыэпа

2 сентября 2022 в 11:32 Поделиться:









Посевные IPOдрома дали плохой урожай

Выход на Таллиннскую и Рижскую биржи девяти предприятий за короткий период времени получил среди инвесторов и журналистов название IPOдром. С выхода первого предприятия прошло чуть больше года, с последнего IPO – полгода. Давайте взглянем на урожай того бума.

Меньше половины акций периода IPOдрома остается в плюсе. Фото: Андрас Кралла

Такой активной эмиссии акций на Балтийской бирже не было с 90-х годов. Старт на IPOдроме был дан 1 июля 2021 года фирмой ELMO Rent. Через пару дней следом вышла Bercman Technologies. Страсти накалились к октябрю, когда за несколько дней на биржу вышло сразу три предприятия: Modera, DelfinGroup и Enefit Green. В ноябре к ним присоединились Virši-A и Hepsor, в декабре – TextMagic и Hagen Bikes.

Активный наплыв новых бумаг на рынок не утомлял инвесторов, чего боялись в самом начале. Если переподписка на Bercman была в 14,5 раза больше, то на акции фирмы Hagen, которая последней вышла на биржу в прошлом году, переподписка была в 15 раз больше. В сравнении с этими выходами переподписка в четыре раза на акции Enefit Green была небольшой, однако, благодаря торговой активности в первые дни, Enefit быстро наверстал упущенное на IPO.

По цене закрытия на 21 июня, стоимость портфеля, в котором были бы представлены все новые акции периода IPOдрома по одной штуке, составила 39,33 евро.

На 21 июня потери такого портфеля составили бы 10%, если бы все акции были приобретены по цене подписки. Общая цена покупки составила бы 43,25 евро.

На 21 июня потери такого портфеля составили бы 35%, если бы все акции были приобретены по цене закрытия первого дня торгов. Общая цена покупки составила бы 60,57 евро.

Частично IPOдром сам себя питал: успех первых IPO вдохновлял других в срочном порядке организовывать свои IPO. Очевидно, что у инвесторов в прошлом году было больше свободных денег, которым они искали применение, и свежие эмиссии стали для этого хорошей возможностью.

Суровые и добросердечные капиталисты

В целом, у IPO может быть три цели. Первая тактика присуща суровым капиталистам – забрать у инвесторов последнее, продав им по максимально высокой цене акции, у которых не останется потенциала для роста.

Вторая – тактика народной акции, когда намеренно оставляют место для роста. В этом случае позднее эмитент может не переживать, если ему потребуется провести дополнительную эмиссию или на время урезать свою дивидендную политику. Первоначальный рост акции порадует инвесторов настолько, что все действия предприятия будут восприниматься позитивно.

Третья тактика – коктейль из двух предыдущих, когда пытаются забрать последнее, но таким образом, чтобы немного места для роста все-таки было, с целью остаться в глазах инвесторов на хорошем счету.

До сих пор на Балтийской бирже превалировала третья тактика, однако в период бычьего рынка предприниматели активнее используют и более жесткую тактику. Так, в 2005 году вышла на биржу по сути по максимальной цене компания Tallink Grupp (82,5 кроны или 5,27 евро), в 2007 году – Arco Vara (38 крон или 2,43 евро) и Ekspress Grupp (92,3 кроны или 5,9 евро).

Если для предприятий все сложилось хорошо, так как они сумели привлечь капитал по максимальной цене, то для инвесторов все обернулось иначе. Снижение цены не компенсировали и дивиденды, которые периодически некоторые из компаний выплачивали.

Но среди вышедших на биржу в 2022 году было одно предприятие, которое скорее применило тактику номер два. Речь об Enefit Green. Предприятие, большая часть которого принадлежит государству, старалось сохранить звание народной акции, то есть быть бумагой, которая могла бы оказаться в портфеле большого числа людей или рост которой радовал бы всех. И этого удалось достигнуть: за весь этот небольшой период акции на бирже ее цена ни разу не опускалась ниже цены подписки на IPO в 2,9 евро.

Фанаты IPO в минусе

Из девяти акций, которые появились на бирже в 2021 году, четыре в плюсе, если сравнивать с ценой подписки. Это Bercman Technologies, Enefit Green, TextMagic и Virši-A. Остальные в минусе.

Первый день торгов в минусе, по сравнению с ценой подписки, закончило лишь две акции: DelfinGroup и Modera. Однако тот, кто купил остальные семь акций по цене закрытия первого дня торгов, сегодня в минусе на 35,2%. Если бы он купил все девять акций, то минус был бы даже меньше на 0,1%, так как начавшая с минуса акция DelfinGroup на сегодняшний день неплохо удерживает свою стоимость.

Bercman Technologies AS Биржа: First North Первый день торгов: 06.07.2021 Цена на IPO: 3,4 евро Изменение от цены IPO (по состоянию на 1 сентября): +13,2% Рыночная капитализация: 5,06 млн евро DelfinGroup AS Биржа: Nasdaq Riga Первый день торгов: 20.10.2021 Цена на IPO: 1,52 евро Изменение от цены IPO: –0,2% Рыночная капитализация: 68,4 млн евро ELMO Rent AS Биржа: First North Первый день торгов: 01.07.2021 Цена на IPO: 5 евро Изменение от цены IPO: –59,8% Рыночная капитализация: 0,41 млн евро Hepsor AS Биржа: Nasdaq Tallinn Первый день торгов: 26.11.021 Цена на IPO: 11,7 евро Изменение от цены IPO: –14% Рыночная капитализация: 38,9 млн евро Enefit Green AS Биржа: Nasdaq Tallinn Первый день торгов: 21.10.2021 Цена на IPO: 2,9 евро Изменение от цены IPO: +56,1% Рыночная капитализация: 1,2 млн евро Hagen Bikes Holding AS Биржа: First North Первый день торгов: 29.12.2021 Цена на IPO: 2,64 евро Изменение от цены IPO: –42,4% Рыночная капитализация: 0,27 млн евро Modera AS Биржа: First North Первый день торгов: 15.10.2021 Цена на IPO: 6,6 евро Изменение от цены IPO: –40,5% Рыночная капитализация: 6,1 млн евро TextMagic AS Биржа: First North Первый день торгов: 15.12.2021 Цена на IPO: 5 евро Изменение от цены IPO: +46% Рыночная капитализация: 62 млн евро Virši-A AS Биржа: First North Первый день торгов: 11.11.2021 Цена на IPO: 4,49 евро Изменение от цены IPO: +1,1% Первый день торгов: 68,6 млн евро