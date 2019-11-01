Нонфармы: 128 000 новых рабочих мест в США

Фото: Михей Барбу, PantherMedia, Scanpix

Аналитики, опрошенные Dow Jones, ожидали 75 000.

В октябре в США было создано 128 000 новых рабочих мест, сообщает CNBC.

Экономисты, опрошенные Dow Jones, ожидали, что этот показатель составит 75 000. Однако их ожидания удалось превзойти даже несмотря на забастовку работников General Motors и снижение числа новых рабочих мест в автомобильной индустрии на 42 000.

Безработица составила 3,6%. Если включить в этот показатель тех, кто уже отчаялся найти работу, а также сезонных работников, то он вырастет до 7%.

Также произошла ревизия предыдущих показателей. Так, в сентябре было создано не 136 000 новых рабочих мест, как сообщалось ранее, а 180 000. Августовский показатель пересмотрен со 168 000 новых рабочих мест до 219 000.