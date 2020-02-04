Alphabet раскрыла выручку от рекламы на YouTube

Общая выручка Alphabet за четвертый квартал также оказалась ниже ожиданий аналитиков. Фото: Reuters/Scanpix

Alphabet - материнская компания Google - впервые раскрыла выручку от рекламы на YouTube. За 2019 г. сервис принес $15,15 млрд без учета выручки от подписок. Это на 36% выше показателя 2018 г. - $11,2 млрд., передают "Ведомости".

Годовая выручка от рекламы на YouTube оказалась значительно ниже, чем оценивали многие аналитики - приблизительные оценки достигали $25 млрд.

Общая выручка Alphabet за четвертый квартал также оказалась ниже ожиданий аналитиков - $46,1 млрд против $46,94 млрд. Выручка за весь 2019 г. достигла $161,9 млрд.