Падение фондовых индексов уменьшило состояние 500 миллиардеров на $139 млрд

Основной владелец LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) потерял $4,8 млрд из-за вспышки коронавируса в Италии и опасений, что распространение заболевания может нанести большой ущерб мировой экономике. Фото: Scanpix

Падение фондовых индексов уменьшило состояние 500 миллиардеров на $139 млрд, пишут "Ведомости".

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Основной владелец LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Бернар Арно и владелец Amazon Джефф Безос потеряли по $4,8 млрд. Владелец Zara Амансио Ортеги лишился $4 млрд, основатель Facebook Марк Цукерберг – $3,48 млрд, сооснователь Google Ларри Пейджа – $2,7 млрд. Из российских миллиардеров за последние сутки больше всех потерял президент «Лукойла» Вагит Алекперов – $1,21 млрд.

Понедельник, 24 февраля, стал для фондовых рынков мира самым плохим днем с 2016 г. Stoxx Europe 600 упал на 3,56%, итальянский FTSE Mib – на 4,5%, британский FTSE 100 – на 3,34%, немецкий Dax – на 4,01%, французский CAC 40 – на 5,03%. Гонконгский Hang Seng упал на 1,79%, японский Nikkei – на 0,39%, шанхайский Shanghai Composite – на 0,24%, южнокорейский Kospi – на 3,5%. Американский промышленный индекс Dow Jones сократился на 3,56%, S&P 500 – на 3,35%, NASDAQ – на 3,71%.