dv.ee • 8 июня 2021 в 11:54
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Доход от продаж ELMO Rent вырос почти вдвое

Иллюстративное фото.  Фото: Elmo Rent

Компания по аренде электромобилей ELMO Rent, которая в данный момент выходит на биржу, смогла увеличить доход от продаж за 2020 год почти вдвое. Прибыль компании за прошлый год составила несколько тысяч евро, пишет Äripäev.

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