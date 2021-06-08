Доход от продаж ELMO Rent вырос почти вдвое

Иллюстративное фото. Фото: Elmo Rent

Компания по аренде электромобилей ELMO Rent, которая в данный момент выходит на биржу, смогла увеличить доход от продаж за 2020 год почти вдвое. Прибыль компании за прошлый год составила несколько тысяч евро, пишет Äripäev.