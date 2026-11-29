ТОП энергетических компаний: за пределами первой десятки совокупный результат остался в минусе
Elering возглавила ТОП энергетических компаний по итогам года, когда у большинства участников рейтинга снизилась выручка. Благодаря росту крупных компаний совокупная выручка увеличилась, однако прибыль до налогообложения сократилась более чем на пятую часть.
Офис Elering на улице Кадака теэ в Таллинне. Массивные бетонные заграждения появились у входа в офис компании, когда страны Балтии отключались от российской электросети.
Foto: Liis Treimann
В 2025 году совокупная выручка 74 компаний, вошедших в нынешний рейтинг, выросла на 37,5% по сравнению с предыдущим годом и достигла 1,91 млрд евро. Их совокупная прибыль до налогообложения составила 126,8 млн евро – на 21,6% меньше, чем годом ранее. Доля прибыли до налогообложения в выручке снизилась с 11,6% до 6,6%.
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