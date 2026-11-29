По словам руководителя по маркетингу TV3 Grupp Eesti Аннели Адерманн, группа намерена больше вкладывать в программы на эстонском языке, сообщает rus.delfi.ee
. Дополнительное финансирование получат Star FM, Star FM Eesti и Power Hit Radio.
«Мы хотим инвестировать туда, где можем создать наибольшую ценность для эстонского медиапространства и наших слушателей», – пояснила Адерманн.
В эфире Star FM по-прежнему будут звучать новые хиты и хиты прошлых лет, Star FM Eesti сосредоточится на эстонской музыке, а Power Hit Radio – на современной и танцевальной. С 1 декабря на Power Hit Radio начнет выходить утренняя программа «Ärka Poweriga» – ее ведущими станут Карин Джессика Костла и Юри Поотсманн.