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Прибыль Berkshire Hathaway выросла на 21% на фоне восстановления экономики

Операционная прибыль инвестиционной компании Berkshire Hathaway Уоррена Баффета значительно выросла во втором квартале, увеличившись на 21% в годовом исчислении до 6,7 миллиарда долларов, сообщает Financial Times.

Акции Coca-Cola составляют значительную долю инвестиционного портфеля Berkshire Hathaway Фото: Reuters/Scanpix

Чистая прибыль компании, которая также учитывает колебания курсов акций в портфеле, на фоне восстановления экономики выросла на 7% до 28 миллиардов долларов, пишет Financial Times.