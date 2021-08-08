Прибыль Berkshire Hathaway выросла на 21% на фоне восстановления экономики
Операционная прибыль инвестиционной компании Berkshire Hathaway Уоррена Баффета значительно выросла во втором квартале, увеличившись на 21% в годовом исчислении до 6,7 миллиарда долларов, сообщает Financial Times.
Акции Coca-Cola составляют значительную долю инвестиционного портфеля Berkshire Hathaway Фото: Reuters/Scanpix
Чистая прибыль компании, которая также учитывает колебания курсов акций в портфеле, на фоне восстановления экономики выросла на 7% до 28 миллиардов долларов, пишет Financial Times.
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