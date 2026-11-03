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  • KM
  • 03.11.26, 16:24

Автомобиль предприятия не обязан быть его собственностью

Обычно предприятия спрашивают, какой автомобиль выбрать, какова будет сумма первого взноса и сколько составит ежемесячный платеж. Но всё более актуальным становится другой вопрос: нужно ли предприятию вообще владеть автомобилем?
Компания Mobire расширила ассортимент решений по аренде и теперь наряду с комплексной арендой также предлагает аренду пользования.
  • Компания Mobire расширила ассортимент решений по аренде и теперь наряду с комплексной арендой также предлагает аренду пользования.
  • Foto: MOBIRE EESTI AS
Для большинства предприятий автомобиль — это не инвестиция, стоимость которой должна со временем вырасти. Прежде всего, это рабочий инструмент. На нем руководитель отдела продаж отправляется к клиенту, специалист — на объект, а руководитель компании — на встречу. Иными словами, предприятию совсем не обязательно иметь автомобиль в собственности, ему нужна возможность передвижения для сотрудников.
Если рассматривать автомобиль с этой точки зрения, меняется и подход к вопросу его приобретения.

Предприятие не обязано владеть всем, чем оно пользуется

За последние годы соотношение владения и пользования в предпринимательской деятельности существенно изменилось. Предприятия пользуются программным обеспечением по ежемесячной подписке, арендуют офисы, берут оборудование в пользование как услугу и привлекают сторонних специалистов, если нет смысла нанимать их на постоянную работу.
Причина проста: для предприятия зачастую важнее иметь доступ к необходимому ресурсу, чем владеть им.
Эту же логику можно применить и к автомобилю. Если задача транспортного средства — обеспечивать мобильность сотрудника, то необязательно вкладывать капитал в его приобретение или ставить целью, чтобы по окончании договора автомобиль перешел в собственность предприятия.
Гораздо важнее могут быть другие вопросы: сколько стоит пользование автомобилем в месяц, предсказуемы ли эти расходы и насколько хорошо выбранное решение соответствует реальным потребностям предприятия.

Расходы на владение автомобилем не ограничиваются покупной ценой

При приобретении автомобиля основное внимание обычно обращают на его покупную цену или ежемесячный лизинговый платеж. Но с точки зрения предприятия картина гораздо сложнее.
Стоимость автомобиля со временем снижается, и в какой-то момент возникает вопрос, что делать с подержанным транспортным средством дальше. Если потребности предприятия меняются, автомобиль, который раньше хорошо подходил, может оказаться слишком маленьким, слишком большим или просто ненужным.
Кроме того, деньги, вложенные в автомобиль, — это капитал, который предприятие не может в то же самое время использовать для развития своей основной деятельности.
Это не значит, что владение автомобилем — неправильный выбор: для некоторых предприятий он может быть вполне обоснованным. Однако принимать решение стоит исходя из того, какую реальную ценность владение создает для компании.
Если главная потребность — пользоваться автомобилем, а не владеть им, стоит рассмотреть и другие решения.

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Аренда пользования позволит сосредоточиться на пользовании автомобилем

Компания Mobire расширила ассортимент своих решений по аренде и теперь наряду с комплексной услугой аренды также предлагает аренду пользования. Смысл этой услуги очень простой: предприятие может выбрать подходящий автомобиль и пользоваться им в течение согласованного периода, не ставя при этом целью его приобретение в собственность.
В ассортименте автомобилей Mobire для аренды пользования можно найти несколько моделей, популярных среди корпоративных клиентов, например Volkswagen Tayron и Passat, а также Škoda Octavia. Ежемесячная стоимость аренды пользования начинается от 279 евро.
Для предприятия это означает возможность рассматривать автомобиль как повседневный рабочий инструмент. Вместо того чтобы планировать покупку автомобиля и его последующую продажу, можно сосредоточиться на том, какой автомобиль нужен предприятию сейчас и какое решение соответствует его бюджету.
Аренда пользования — хороший выбор для предприятия, которое хочет регулярно обновлять транспортное средство, не считает выкуп автомобиля важным или предпочитает не вкладывать крупную сумму в его приобретение.
Это также практичное решение в ситуации, когда потребности предприятия меняются быстрее, чем обычный срок эксплуатации автомобилей. Отделы растут и сокращаются, обязанности сотрудников меняются, а вместе с ними меняются и требования к транспортным средствам.
Способ пользования автомобилем должен учитывать такие изменения.
  • Foto: MOBIRE EESTI AS

Аренда пользования не обязательно означает только финансирование

Аренду пользования предлагают также банки, поэтому на первый взгляд выбор может сводиться к сравнению ежемесячных платежей. Но для компании и сотрудника, который ежедневно пользуется автомобилем, важно также то, что происходит после заключения договора.
Преимущества аренды пользования Mobire не ограничиваются договором аренды и ежемесячным платежом. Услуга включает круглосуточную клиентскую поддержку, работающую на всей территории стран Балтии. Если у сотрудника в дороге возникает вопрос или проблема, связанные с автомобилем или его использованием, он всегда знает, к кому обратиться.
Это особенно важно для предприятий, сотрудники которых много перемещаются или чья деятельность охватывает всю Эстонию и страны Балтии. Поддержка не заканчивается на заключении договора аренды: в непредвиденной ситуации сотруднику не придется решать проблему в одиночку. Поэтому при выборе аренды пользования стоит сравнивать не только ежемесячные платежи. Не менее важно оценить, какую поддержку и обслуживание компания получает на протяжении всего периода пользования автомобилем.

Аренда пользования или комплексная услуга аренды?

Аренда пользования не заменяет комплексную услугу аренды, а, скорее, обеспечивает предприятию дополнительный вариант.
Если предприятие хочет, в первую очередь, пользоваться автомобилем и готово самостоятельно решать вопросы, связанные с техобслуживанием, шинами, страхованием и т. д., аренда пользования станет подходящим решением.
Принцип комплексной услуги аренды иной. В этом случае предприятию не просто предоставляют автомобиль в пользование — арендатор берет на себя значительную часть задач, связанных с его повседневным обслуживанием. Такой вариант подходит предприятию, которое хочет как можно меньше заниматься администрированием автопарка и предпочитает объединить автомобиль и связанные с ним услуги в единый пакет.
Таким образом, вопрос не в том, какая форма аренды лучше, а в том, какую часть задач, связанных с автомобилем, предприятие хочет решать самостоятельно.
Для одного предприятия важна минимальная административная нагрузка, для другого — простой и гибкий способ пользования автомобилем с учетом готовности самостоятельно решать остальные вопросы.
  • Foto: MOBIRE EESTI AS

Сперва потребность, затем автомобиль

Принимая решения, связанные с автопарком предприятия, стоит руководствоваться тем же подходом, что и в других деловых решениях: какую проблему мы хотим решить и какой вариант позволит сделать это наиболее рационально?
Если для выполнения работы сотруднику нужен автомобиль, это не означает автоматически, что предприятие должно его приобрести. Точно так же не всегда есть смысл выбирать самый широкий спектр услуг.
Для одного предприятия правильным решением будет владение автомобилем, для другого — аренда пользования, а для третьего — комплексная услуга аренды.
Важно различать потребность и средство ее удовлетворения.
В конечном счете цель большинства предприятий заключается не в том, чтобы владеть максимальным количеством автомобилей. Цель — обеспечить сотрудникам возможность добираться туда, куда ведет их работа, с максимально разумными затратами, минимальными рисками и с помощью решения, соответствующего потребностям предприятия.
Ознакомьтесь с возможностями аренды пользования и комплексной услуги аренды Mobire и найдите способ пользования автомобилем, который лучше всего подходит вашему предприятию.
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Статья подготовлена при содействии Европейского союза.
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