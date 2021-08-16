dv.ee • 16 августа 2021 в 8:35
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Туризм

Число клиентов Novaturas выросло в июле на 55%

Количество клиентов туристической компании Novaturas в июле нынешнего года увеличилось до 26 тысяч человек - на 55% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщает Äripäev.

Проспекты туристической компании Novaturas (иллюстративное фото)  Фото: Judita Grigelyte

За первые семь месяцев этого года Novaturas обслужила 72 000 клиентов, что на 102% больше, чем в прошлом году. Тем не менее, этот показатель на 57% ниже уровня 2019 года, информирует Äripäev.

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