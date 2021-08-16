Число клиентов Novaturas выросло в июле на 55%

Количество клиентов туристической компании Novaturas в июле нынешнего года увеличилось до 26 тысяч человек - на 55% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщает Äripäev.

Проспекты туристической компании Novaturas (иллюстративное фото) Фото: Judita Grigelyte

За первые семь месяцев этого года Novaturas обслужила 72 000 клиентов, что на 102% больше, чем в прошлом году. Тем не менее, этот показатель на 57% ниже уровня 2019 года, информирует Äripäev.