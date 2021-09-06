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    Пенсионные фонды LHV продали все акции Coop

    Иллюстративное фото. Фото: Andras Kralla

    В последние месяцы пенсионные фонды LHV занимаются продажей акций Coop. В июле фонды LHV продали 194 118 акций Coop, а в первую неделю августа – еще 220 000 акций, пишет Äripäev.

    Еще месяц назад у пенсионных фондов LHV оставалось почти 200 000 акций Coop, однако на данный момент все акции Coop проданы.
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