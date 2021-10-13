За два дня акции Wise упали в цене более чем на 15%

Давид и Голиаф: как местному продавцу одолеть глобальных гигантов онлайн-торговли

«Люди больше не хотят проводить много времени в физических магазинах, и клиента заполучит тот, кто предложит ему наиболее удобную среду, где покупатель сможет получить всю необходимую информацию, а затем зайти в магазин, чтобы оформить покупку», - считает руководитель сегмента электронной коммерции консалтинговой компании Net Group Андерс Абель.

«Люди больше не хотят проводить много времени в физических магазинах, и клиента заполучит тот, кто предложит ему наиболее удобную среду, где покупатель сможет получить всю необходимую информацию, а затем зайти в магазин, чтобы оформить покупку», - считает руководитель сегмента электронной коммерции консалтинговой компании Net Group Андерс Абель.