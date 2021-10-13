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    За два дня акции Wise упали в цене более чем на 15%

    Акции финтех-компании Wise, котирующейся на Лондонской фондовой бирже, накануне вновь значительно упали в цене - снижение курса продолжается уже два дня подряд, пишет Äripäev.

    Логотип Wise (иллюстративное фото).Фото: DADO RUVIC, Reuters/Scanpix
    В понедельник цена акций Wise упала на 7,83%, снижение курса во вторник составило 8,27%, информирует Äripäev.
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