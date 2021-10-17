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    Магазин эротических товаров решил не выходить на биржу

    Таллиннская фондовая биржа объявила, что компания HC Pro AS, управляющая, в числе прочего, магазинами эротических товаров Hot Lips, решила отказаться от проведения IPO, сообщает Äripäev.

    Владелец компании HC Pro AS Тимо Юхани Маюри.Фото: Андрас Кралла
    По словам менеджера и владельца компании Тимо Юхани Маюри, дела у HC Pro идут достаточно хорошо, а потому предприятие не нуждается в привлечении дополнительного капитала, информирует Äripäev.
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