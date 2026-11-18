Назад Россия заявляет, что обсуждает с Китаем совместную разработку оружия Россия и Китай переходят от прямых поставок вооружений к сотрудничеству в военных технологиях: в космосе, противоракетной обороне и ВМФ. Об этом заявил российский чиновник в день переговоров Путина и Си Цзиньпина на саммите АТЭС.

У двух стран «даже программа есть», и она «уже включает в себя весьма серьезные темы, которые космоса касаются и противоракетной обороны, и военно-морского флота», сказал директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев, выступая по российскому телевидению.

Он допустил , что страны начнут создавать вооружения вместе: «Не исключено, что мы придем к тому, чтобы создавать какие-то совместные образцы».

Шугаев сделал эти заявления во время саммита АТЭС, который проходит 18–19 ноября в китайском Шэньчжэне. Кроме двусторонних переговоров Путина и Си Цзиньпина, которые прошли в среду, анонсирована трехсторонняя встреча с участием президента США Дональда Трампа.