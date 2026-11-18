Невероятно сильные результаты Nvidia подтвердили существенную недооцененность акций компании
Комментарий Инвестора Тоомаса
Локомотив ИИ-лихорадки Nvidia вновь укрепил мою уверенность в том, что акции стоит держать, а главное – дал понять, что конца буму пока не видно. Нервозности, конечно, добавляет полное избегание тем, связанных с Хуангом.
Квартальная отчетность Nvidia, превзошедшая ожидания рынка, вернула интерес инвесторов к заметно подешевевшим акциям компании. Однако партнер Kawe Kapital Кристьян Хянни и консультант SEB по рискам финансовых рынков Эрик Лаур предупреждают, что будущее компании по-прежнему связано с серьезными рисками.
На прошлой неделе инвестиционный портфель под управлением искусственного интеллекта продал почти половину своих активов и вложил полученные средства в новые акции. За неделю обновленный портфель обогнал американский фондовый индекс по доходности.
В понедельник утром на мировых финансовых рынках усилилась волна распродаж. Резкое падение технологических акций перекинулось из США в Азию, однако под давлением продавцов оказались также золото и криптовалюты. Даже облигации больше не обеспечивают инвесторам привычной защиты.
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