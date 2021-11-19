  • Поделиться:

    Акции Wise продолжают падать в цене

    Курс акций Wise продолжает снижаться: накануне он достиг нового рекордного минимума с момента выхода финтех-компании на Лондонскую фондовую биржу, сообщает Äripäev.

    В октябре соучредитель Wise Таавет Хинрикус продал пакет акций компании на сумму 112 млн долларов.Фото: Рауль Меэ
    Накануне на торгах в Лондоне стоимость акций Wise достигла 721 пенса, к концу дня курс поднялся до 739 пенсов за акцию, информирует Äripäev.
    Уже есть подписка? Нажмите, чтобы войти!
      Оформите подписку на «Деловые ведомости»
      Обращаем ваше внимание, что у Вас есть право запретить использование Ваших контактных данных для маркетинга похожих продуктов или услуг. Для этого свяжитесь с AS Äripäev по адресу [email protected] или телефону 667 0099.

      Чтобы заказать оповещения, пожалуйста, зайдите в свой персональный аккаунт:

      Поделиться:
    • Самое читаемое
    Статьи по теме
    Все статьи по теме

    Delfi: отставка Мёльдера связана с его зависимостью от азартных игр
    Анастасия Удалова: за любым удачным проектом стоит гигантский труд
    Финансовую комиссию Рийгикогу возглавит Андрей Коробейник
    Инвестор
    EfTEN профинансирует строительство жилых домов в Литве
    Фонд недвижимости EfTEN Residential Fund подписал договор с литовским девелопером UAB Etapas Group о строительстве двух девятиэтажных жилых домов в Каунасе, общая сумма инвестиций составит 10 миллионов евро, пишет Äripäev.
    Фонд недвижимости EfTEN Residential Fund подписал договор с литовским девелопером UAB Etapas Group о строительстве двух девятиэтажных жилых домов в Каунасе, общая сумма инвестиций составит 10 миллионов евро, пишет Äripäev.
    Все новости для инвесторов
    Подсказка
    Все полезные статьи
    Mнение
    Нехватка рабочей силы: одного шага недостаточно
    В начале ноября на Эстонском деловом форуме, проведённом «Деловыми ведомостями», министр предпринимательства Андрес Сутть проговорился, что его министерство готовит законопроект, позволяющий продлить срок, в течение которого работники из третьих стран смогут находиться в Эстонии.
    В начале ноября на Эстонском деловом форуме, проведённом «Деловыми ведомостями», министр предпринимательства Андрес Сутть проговорился, что его министерство готовит законопроект, позволяющий продлить срок, в течение которого работники из третьих стран смогут находиться в Эстонии.
    Все мнения
    Эпицентр
    Кредитная фирма, работающая по хитрой схеме, приносит своим хозяевам миллионы
    Предприниматели, руководившие всемирной сетью быстрых кредитов и коллекторских фирм, развивают в Эстонии новый кредитный бизнес под названием ESTO. В связке с ESTO работает инкассо-фирма Introl, которая помогает взыскивать деньги с задолжавших клиентов.
    Предприниматели, руководившие всемирной сетью быстрых кредитов и коллекторских фирм, развивают в Эстонии новый кредитный бизнес под названием ESTO. В связке с ESTO работает инкассо-фирма Introl, которая помогает взыскивать деньги с задолжавших клиентов.
    Все большие материалы
    Новости
    Все статьи
    Деловые в эфире
    Вкус биржи: Илон сказал - Маск сделал
    В конце прошлой недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждали не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
    В конце прошлой недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждали не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
    Все подкасты ДВ
    Стартапы в Эстонии
    Смотреть спецпроект
    Контент-маркетинг
    Весь контент-маркетин
    Конференции и обучение
    Конференции и обучение