Фуад Расулов: самые яркие IPO 2022 года

FILE PHOTO: Reddit logos are seen displayed in this illustration taken February 2, 2021. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration//File Photo Фото: Scanpix

Трейдер, тренер и эксперт по инвестированию Фуад Расулов составил список из пяти самых интересных IPO, которые могут случиться в 2022 году.

Количество IPO на американском рынке выросло за последние два года в четыре раза. Если в 2019 году их было 232 штуки, то годом позже - уже 481, а в ушедшем 2021 году - и вовсе более тысячи! Компании суммарно собрали четверть триллиона долларов.