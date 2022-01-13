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Яна Сааркоппель

13 января 2022 в 9:33 Поделиться:









Hepsor расширяет портфель недвижимости в Латвии

Член правления Hepsor Хенри Лакс. Фото: Andras Kralla

Дочерняя компания Hepsor AS приобрела 50-процентную долю в проекте по развитию жилой недвижимости в Латвии, следует из сообщения фондовой биржи.

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Опционное соглашение было заключено в 2021 году. Согласно ему, Hepsor Latvia приобрела 50 процентов предприятия Kvarta Holding, которое, в свою очередь, владеет долей в латвийской компании Kvarta.

Kvarta развивает проект жилой недвижимости в Риге по адресу Грегора 2а. Строительство 116 квартир началось в третьем квартале 2021 года, по состоянию на конец года были заключены договоры на приобретение 20 квартир. Ожидается, что проект будет завершен в 2023 году.

Акции Hepsor торгуются на Таллиннской фондовой бирже Nasdaq с 26 ноября прошлого года. Цена подписки составляла 11,7 евро. На данный момент акции торгуются по цене в 13,94 евро.