Биржа

dv.ee

14 февраля 2022 в 10:03 Поделиться:









Угроза войны привела к волне распродаж на биржах

Иллюстративное фото. Фото: Liis Treimann

Волна распродаж на фондовых рынках, вызванная инфляцией и опасениями по поводу возможных изменений в монетарной политике, на этой неделе усугубилась в связи с угрозой войны между Россией и Украиной, пишет Äripäev.

Политическая напряженность привела к падению европейских рынков, и Балтийская биржа не стала исключением. Индекс Таллиннской фондовой биржи начал новую неделю стремительным падением, снизившись за первые минуты на 2,7%. Индекс Вильнюсской фондовой биржи упал на 1,3%, а Рижской фондовой биржи – на 0,5%. Оборот торгов по основному списку Балтийской фондовой биржи за первый час превысил 3 млн евро, было совершено почти 5000 сделок.

Наибольшее падение в начале торгового дня было у компании Ekspress Grupp, акции которой снизились на 6,6%. Пострадал и банковский сектор: котировки отечественных банков LHV и Coop Pank упали на 5,3% и 5,5% соответственно. Литовский Šiauliu Bankas подешевел на 3,6%.

Silvano Fashion Group, производитель одежды, сильно пострадавший от политической напряженности, начал день с дефицитом почти в 5,4%. Единственной зеленой акцией на Балтийской фондовой бирже является Grigeo.

Больше всего на альтернативном рынке First North упал Airobot, который стал публичным на прошлой неделе. В начале дня акции компании снизились на 6,3%. В начале дня резко упали и акции Saunum Group - на 5,6%.

Широкая волна продаж добралась до фондовых рынков

Политическая напряженность отразилась как на азиатских, так и европейских фондовых рынках. Опасения по поводу надвигающейся войны заставляют инвесторов нервничать, в связи с чем крупные фондовые биржи захлестнула волна распродаж. Как сообщает Reuters, сегодня больше всего пострадали акции банковского и туристического секторов.

Индекс немецкой фондовой биржи DAX сегодня упал на 3,3%, индекс Парижской фондовой биржи CAC 40 - на 3,2%, а индекс испанской фондовой биржи IBEX 35 - на 2,8%. Фондовый индекс Stoxx 600, объединяющий крупнейшие компании Европы, начал неделю со снижения в 2,5%.

Фьючерсы на американские акции, которые в начале дня были еще зелеными, также начали снижаться. Фьючерсы на акции Dow Jones упали на 0,7%, S&P 500 - на 0,8%, а фьючерсы на акции Nasdaq - на 1%.