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    3 акции компаний из сферы кибербезопасности с интересным потенциалом

    Руководитель отдела инвестиционной аналитики Freedom Finance Europe Максим Мантуров.Фото:

    Пандемия COVID-19, а после война кардинально изменили жизнь огромного количества людей, многие из которых перешли на дистанционный режим работы. Фокус на метавселенные, напряжение в геополитике и периодические кибератаки только укрепляют веру в перспективность сферы. Очевидно, что и киберугрозы становятся все более серьезными и происходят все чаще. Какие биржевые компании в данном секторе имеют интересные перспективы, рассказывает руководитель отдела инвестиционной аналитики Freedom Finance Europe Максим Мантуров.

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