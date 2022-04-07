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    ELMO Rent увеличило оборот

    ELMO Rent, акции которого котируются на альтернативной бирже First North, сумело в марте увеличить оборот в 3,5 раза по сравнению с прошлым годом.

    Фото: ELMO Rent
    Оборот предприятия, которое занимается каршэрингом, в марте составил 154 114 евро, из которых 56 967 были заработаны на краткосрочной аренде автомашин. Результаты оказались на несколько тысяч евро выше прогнозов самого предприятия. В марте прошлого года оборот ELMO Rent составлял 43 057 евро, из которых на краткосрочную аренду приходилось 25 403 евро. В оборот также включена перепродажа автомашин.
    Член правления ELMO Rent Аллан Леппиксон в биржевом сообщении говорит, что по сравнению с февралем, который считается несезонным месяцем, оборот краткосрочной аренды в марте вырос на 27%, увеличился и общий оборот. В феврале он составлял 46 389 евро.
    За год число клиентов также выросло. Если в марте 2021 года было зарегистрировано 192 новых клиента, то в марте этого года количество новых клиентов составило 487.
    В этом году ELMO Rent привлекло дополнительный капитал с целью расширения своей деятельности и приобретения 100% доли Elektritakso. Однако сделка по слиянию в феврале провалилась. Предприятие сейчас находится в поиске нового партнера, чтобы запустить услугу таксоизвоза в первой половине этого года.

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