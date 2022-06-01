Биржа

1 июня 2022 в 13:11 Поделиться:









Новым владельцем Wolt стала американская компания DoorDash

По словам генерального директора Wolt Мики Кууси, с завершением сделки для компании начинается новая глава развития. Фото: Andras Kralla

Биржевая американская компания DoorDash завершила сделку по приобретению Wolt Enterprise, пишет Äripäev.

Новость о продаже Wolt появилась еще в ноябре прошлого года – тогда сумма сделки оценивалась в 7 миллиардов долларов. Поскольку речи идет о покупке акций, все акционеры Wolt теперь станут владельцами DoorDash. Акции Doordash упали на 47% в годовом исчислении до $76,91.

Клиентское приложение Wolt продолжит работать самостоятельно и при поддержке глобальной технологической компании. Wolt планирует продолжить работу на всех существующих рынках.

По словам генерального директора Wolt Мики Кууси, с завершением сделки для компании начинается новая глава развития.