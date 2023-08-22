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22 августа 2023 в 8:40









Iute Group в первом полугодии увеличил доход и прибыль

Руководитель Iute Group Тармо Сильд Фото: Andras Kralla

Общий доход финансовой технологической компании Iute Group в первом полугодии увеличился на 29 процентов до 52 миллионов евро, а прибыль до вычета интрессов, налоговых выплат и амортизации увеличилась на 48 процентов до 23 миллионов евро.

Предприятие заработало 7 миллионов евро чистой прибыли, сообщается в пресс-релизе.

По словам главы компании Тармо Сильда, компания продолжила тенденцию умеренного роста во втором квартале. Он отметил, что Iute Group завершила несколько важных проектов по развитию в первой половине года: «В Албании мы запустили сервис электронных денег IutePay — клиенты могут, например, купить кофе с помощью приложения MyIute, используя QR-код, а продавцы применяют смартфоны в качестве платежных терминалов. Это хороший пример того, как существующая инфраструктура может быть использована для новых платежных решений. В то же время мы упростили структуру затрат при обработке платежей и количество посредников».

«Глядя на финансовые рынки, мы ожидаем, что Европейский Центральный банк и Федеральная резервная система США продолжат повышать базовые процентные ставки в течение 2023 года, а это означает продолжение сильного давления на стоимость капитала для Iute Group. Давление на доходы также оказывает ужесточение регулирования, в то время как доходность кредитного портфеля снижается. Текущий годовой интресс кредитного портфеля предприятия составляет 47% », — добавил Сильд.

Iute Group во втором квартале погасила еврооблигации 2019/2023 годов, котирующиеся на Франкфуртской фондовой бирже. Основанное в 2008 году IuteCredit является эстонским предприятием финансовых технологий. Iute обслуживает клиентов в Молдове, Албании, Северной Македонии и Болгарии.

Компания финансирует кредитные портфели за счет собственного капитала, депозитов и обеспеченных облигаций, включенных в основной список Франкфуртской биржи и Nasdaq Baltic.