    Iute Group в первом полугодии увеличил доход и прибыль

    Руководитель Iute Group Тармо СильдФото: Andras Kralla

    Общий доход финансовой технологической компании Iute Group в первом полугодии увеличился на 29 процентов до 52 миллионов евро, а прибыль до вычета интрессов, налоговых выплат и амортизации увеличилась на 48 процентов до 23 миллионов евро.

    Предприятие заработало 7 миллионов евро чистой прибыли, сообщается в пресс-релизе.
    По словам главы компании Тармо Сильда, компания продолжила тенденцию умеренного роста во втором квартале. Он отметил, что Iute Group завершила несколько важных проектов по развитию в первой половине года: «В Албании мы запустили сервис электронных денег IutePay — клиенты могут, например, купить кофе с помощью приложения MyIute, используя QR-код, а продавцы применяют смартфоны в качестве платежных терминалов. Это хороший пример того, как существующая инфраструктура может быть использована для новых платежных решений. В то же время мы упростили структуру затрат при обработке платежей и количество посредников».
    «Глядя на финансовые рынки, мы ожидаем, что Европейский Центральный банк и Федеральная резервная система США продолжат повышать базовые процентные ставки в течение 2023 года, а это означает продолжение сильного давления на стоимость капитала для Iute Group. Давление на доходы также оказывает ужесточение регулирования, в то время как доходность кредитного портфеля снижается. Текущий годовой интресс кредитного портфеля предприятия составляет 47% », — добавил Сильд.
    Iute Group во втором квартале погасила еврооблигации 2019/2023 годов, котирующиеся на Франкфуртской фондовой бирже. Основанное в 2008 году IuteCredit является эстонским предприятием финансовых технологий. Iute обслуживает клиентов в Молдове, Албании, Северной Македонии и Болгарии.
    Компания финансирует кредитные портфели за счет собственного капитала, депозитов и обеспеченных облигаций, включенных в основной список Франкфуртской биржи и Nasdaq Baltic.

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Iute Group в первом полугодии увеличил доход и прибыль
Общий доход финансовой технологической компании Iute Group в первом полугодии увеличился на 29 процентов до 52 миллионов евро, а прибыль до вычета интрессов, налоговых выплат и амортизации увеличилась на 48 процентов до 23 миллионов евро.
Общий доход финансовой технологической компании Iute Group в первом полугодии увеличился на 29 процентов до 52 миллионов евро, а прибыль до вычета интрессов, налоговых выплат и амортизации увеличилась на 48 процентов до 23 миллионов евро.
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