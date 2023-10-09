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dv.ee

9 октября 2023 в 9:53









Началась подписка на акции Hagen Bikes

На акции Hagen Bikes можно подписаться с 10:00 9 октября до 16:00 20 октября. Фото: Andras Kralla

Сегодня в 10:00 началась подписка на акции производителя грузовых велосипедов Hagen Bikes. Предлагается до 184 210 обыкновенных акций, но при наличии большого интереса их число может быть увеличено до 421 053 акций. Цена акции составляет 0,95 евро.

Hagen Bikes планирует привлечь 175 000 евро, или до 400 000 евро в случае переподписки. Дополнительный капитал будет использоваться для роста компании, расширения на рынке услуг шеринга поездок и запуска новой модели велосипеда.