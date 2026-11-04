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Крупнейший датский управляющий активами уволил гендиректора на фоне миллиардных потерь

Одна из крупнейших датских компаний по управлению активами Investering & Tryghed уволила генерального директора после нескольких лет ухудшения показателей. За пять лет объем активов сократился более чем на треть, а прибыль обвалилась.
За пять лет объем активов под управлением одной из крупнейших датских компаний по управлению активами сократился почти на 38% – с 16 до 10 миллиардов датских крон, хотя фондовые рынки за тот же период преимущественно росли.
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