ТОП рекламного оборота: принадлежащая Линнамяэ Duo Media осталась в лидерах несмотря на снижение продаж
Компании и издания, вошедшие в рейтинг, в 2025 году продали рекламы в общей сложности на 5,4 миллиона евро меньше, чем годом ранее, однако спад распределился неравномерно, а некоторые из них, напротив, выросли.
На фото – главное здание медиакомпании Postimees Grupp, входящей в MM Grupp Маргуса Линнамяэ. Линнамяэ также является мажоритарным владельцем Duo Media Networks OÜ.
Foto: Andras Kralla
В этом году в ТОП рекламных продаж вошли 29 компаний. Победителем стала крупнейшая в странах Балтии теле- и радиокомпания Duo Media Networks OÜ, мажоритарным акционером которой является Маргус Линнамяэ.
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ТОП продаж рекламы
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