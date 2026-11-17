Назад Дегтяренко: новые рынки вместо новых налогов. Что Эстония может получить от сотрудничества с Азербайджаном? Эстонскому государству вместо того, чтобы вводить новые налоги, пора активнее искать новые рынки для эстонских товаров и услуг, пишет предприниматель, глава ласнамяэского отделения и член совета партии «Правые» Николай Дегтяренко.

Международная торговля строится не только на ценах, тарифах и контрактах. В ее основе лежит доверие между людьми. А там, где существуют давние человеческие связи, предпринимателям зачастую легче находить общий язык. Сегодня эти отношения получают новое экономическое содержание.

Экономика не терпит изоляции

Военные конфликты, санкции, торговые ограничения и изменение международных транспортных маршрутов заставили многие государства пересмотреть привычные экономические связи. Особенно заметными оказались последствия войны России против Украины. Нарушение поставок энергоносителей, сырья и продовольствия стало одним из факторов инфляционного скачка, который затронул практически всю Европу.

Эстония почувствовала эти изменения особенно болезненно. Выросли цены на продукты питания, электроэнергию, отопление и топливо. Увеличились издержки предприятий, сократились возможности потребителей. Конечно, не все экономические трудности можно объяснить международной обстановкой. На стоимость жизни влияют и внутренние решения правительства, в том числе налоговая политика. Но было бы наивно рассчитывать, что Эстония способна самостоятельно изменить мировые цены на энергоносители или предотвратить глобальные экономические потрясения. Зато мы можем влиять на собственную конкурентоспособность.

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Для открытой экономики внешняя торговля имеет принципиальное значение. Чем больше рынков доступно нашим предприятиям, тем шире возможности для роста производства, инвестиций и занятости. И наоборот: чрезмерная зависимость от ограниченного числа торговых партнеров делает страну уязвимой перед внешними кризисами. Поэтому поиск новых рынков должен стать одним из приоритетов экономической политики Эстонии. Почему Европа заинтересовалась Азербайджаном Азербайджан занимает важное место в новой экономической стратегии Европейского союза. Причем речь идет не только об энергетике, хотя именно она остается основой торговых отношений. По данным Европейской комиссии, в 2025 году товарооборот между ЕС и Азербайджаном составил около 16,7 миллиарда евро. Европейские страны импортировали азербайджанских товаров на 13,9 миллиарда евро, а экспортировали на 2,8 миллиарда. На Евросоюз приходится 38,7% внешней торговли Азербайджана и более 70% его экспорта. Это делает ЕС крупнейшим торговым партнером страны. Важную роль играют поставки нефти и природного газа. Однако европейский экспорт в Азербайджан имеет более разнообразную структуру: машины, транспортное оборудование, химическая продукция и промышленные товары. Перспективы сотрудничества связаны также с развитием возобновляемой энергетики, транспортной инфраструктуры и цифровых технологий. Особый интерес представляет Транскаспийский международный транспортный маршрут, соединяющий Центральную Азию с европейскими рынками через Каспийское море, Азербайджан, Грузию и Турцию. Развитие этого коридора позволяет диверсифицировать перевозки между Азией и Европой, в том числе уменьшить зависимость от маршрутов через Россию. Разумеется, новый транспортный коридор нельзя построить одними дипломатическими заявлениями. Необходимы инвестиции в порты, железные дороги, логистические центры и таможенную инфраструктуру. Но именно здесь открываются возможности для европейского бизнеса, включая эстонский. Эстония обладает опытом цифровизации, управления транспортными потоками и организации международных перевозок. Вопрос заключается в том, насколько успешно наши предприятия сумеют применить этот опыт на новых рынках. Что показала поездка в Баку В октябре этого года я посетил Баку, где участвовал в деловых встречах и Европейско-Азербайджанском бизнес-форуме. Во время поездки мне удалось встретиться с послом Эстонии в Азербайджане Тийной Нирк и депутатом Милли Меджлиса Эркином Гадирли. Мы обсуждали перспективы экономического сотрудничества между нашими странами, развитие деловых контактов и возможности выхода эстонских предприятий на рынок Азербайджана. Не менее интересными оказались встречи с представителями азербайджанских компаний. Из общения с коллегами-предпринимателями я понял, что азербайджанский бизнес заинтересован в выходе на рынки Европейского союза. Эстонские предприятия, со своей стороны, могут предложить технологические решения, оборудование, логистические и профессиональные услуги, помогающие экономике Азербайджана расширять связи с национальными экономиками стран ЕС. Но здесь важно не подменять реальные результаты красивыми обещаниями. Деловые переговоры еще не означают подписанных контрактов, а заинтересованность участников экономических форумов сама по себе не гарантирует увеличения экспорта. Поэтому оценивать подобные деловые визиты следует по их практическим последствиям: появились ли новые партнеры, начались ли поставки, удалось ли предприятиям выйти на новый рынок? Мой опыт убеждает: потенциал развития деловых отношений между Азербайджаном и Эстонией существует, а крупные эстонские логистические компании и производители железнодорожного оборудования уже успешно работают в Азербайджане. Меж двух морей Сравнение экономических отношений Азербайджана с Латвией и Литвой позволяет лучше оценить нынешние масштабы эстонско-азербайджанской торговли и наметить стратегию роста. Согласно данным UN Comtrade, отраженным в азербайджанской внешнеторговой статистике, в 2025 году Азербайджан импортировал товаров из Литвы примерно на 23,6 миллиона долларов, из Латвии - на 18,8 миллиона. При этом статистика самих стран-поставщиков, представленная в UN Comtrade, показывает существенно более высокие показатели экспорта: Литва отчиталась о поставках в Азербайджан на 40,09 миллиона долларов, что на 70% превышает азербайджанские данные об импорте, а Латвия - на 26,03 миллиона долларов, что на 39% больше соответствующего показателя азербайджанской статистики. По данным Департамента статистики Эстонии, пересчитанным в доллары по среднегодовому курсу Европейского центрального банка, эстонский экспорт в Азербайджан составил в 2025 году около 18,8 миллиона долларов, увеличившись на 34,8% по сравнению с предыдущим годом. Импорт из Азербайджана достиг 13,2 миллиона долларов. Общий товарооборот между двумя странами составил около 32 миллионов долларов. Интересна структура эстонского экспорта. Вопреки распространенному представлению о том, что Эстония поставляет за рубеж прежде всего цифровые решения, крупнейшей товарной категорией нашего экспорта в Азербайджан в 2025 году оказался живой крупный рогатый скот - 39,4% стоимости экспорта. На поставки нефтепродуктов приходилось около 14,9%. Это хороший пример того, что реальные торговые возможности далеко не всегда совпадают с привычными представлениями о национальной специализации. Эстония может предлагать партнерам не только информационные технологии, но и сельскохозяйственную продукцию, оборудование, промышленные товары и различные услуги. С другой стороны, увеличение экспорта почти на 35% за год показывает, что азербайджано-эстонское сотрудничество имеет широкие перспективы. Теперь важно закрепить эту динамику и увеличить ассортимент поставок. Горячие новости dv.ee «Брошу я ее, и все»: одни даром отдают квартиры в Кохтла-Ярве, другие приезжают, чтобы инвестировать в недвижимость dv.ee Мэр Нарвы: теперь надо закрыть границу с Латвией dv.ee Прокуратура и КаПо раскрыли подробности ночного нападения на эстонское оборонное предприятие Задержаны восемь жителей Латвии KM В Ида-Вирумаа социальным работникам и специалистам сферы здравоохранения предлагают бесплатно пройти супервизию

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Зачем бизнесу дипломатия

На 27 ноября запланирован официальный визит министра иностранных дел Эстонии Маргуса Цахкна в Азербайджан. Одним из центральных событий визита станет торжественное открытие посольства Эстонской Республики в Баку, первоначально намеченное на 20 октября. Хотя дипломатическое представительство уже приступило к работе, официальное открытие подчеркивает заинтересованность Эстонии в развитии долгосрочных отношений с Азербайджаном, в том числе торгово-экономического сотрудничества.

Для эстонских предпринимателей это не просто дипломатический жест. Постоянное представительство в Баку может стать важным инструментом поиска деловых партнеров, продвижения экспорта и поддержки компаний, заинтересованных в работе на азербайджанском рынке. Конечно, само по себе открытие посольства еще не приносит государству дополнительных доходов. Экономическая отдача этого шага зависит от того, насколько эффективно дипломатические учреждения помогают предпринимателям находить партнеров, получать необходимую информацию и преодолевать административные препятствия.

Для крупных международных корпораций выход на новый рынок обычно не представляет непреодолимой организационной проблемы. Они располагают собственными юридическими отделами, аналитиками и представительствами. Для эстонского малого и среднего бизнеса ситуация иная. Поиск надежного партнера, изучение местного законодательства, организация поставок и оценка рисков требуют времени и денег. Именно здесь государственная поддержка может оказаться особенно полезной. Речь не о том, чтобы чиновники заключали контракты вместо предпринимателей. Их задача - создавать условия, при которых предприятия смогут самостоятельно вести успешную международную деятельность.

Как новые рынки могут повлиять на цены в Эстонии

Можно задать вполне справедливый вопрос: какое отношение развитие торговли с Азербайджаном имеет к инфляции и стоимости жизни в Эстонии? Прямой зависимости, конечно, здесь нет. Дополнительные контракты с азербайджанскими компаниями не приведут автоматически к снижению в Таллинне цен на электричество или продукты питания. Однако в долгосрочной перспективе расширение экспорта позволит укрепить эстонскую экономику.

Предприятия получают дополнительные доходы, увеличивают производство, инвестируют в развитие и создают рабочие места. Проблема компенсации потерь эстонской экономики после прекращения российского транзита еще окончательно не решена. Диверсификация импорта и транспортных маршрутов в направлении Каспия, в свою очередь, позволит уменьшить зависимость от отдельных поставщиков и снизить риски перебоев в поставках. Все это важно для экономической устойчивости Эстонии. Но внешнеэкономическая активность должна сопровождаться разумной внутренней политикой.

Если государство одновременно призывает предпринимателей расширять производство и повышает их налоговые и административные издержки, эффективность такой политики неизбежно снижается. Эстонии необходимы предсказуемая налоговая система, конкурентоспособные условия ведения бизнеса, инвестиции в инфраструктуру и последовательная поддержка экспорта. Социальные компенсации помогают людям справляться с ростом стоимости жизни, но не могут заменить экономический рост.

Повышение налогов тоже не является универсальным решением бюджетных проблем, особенно когда предприятия испытывают трудности, а потребительский спрос остается слабым. Вместо постоянного поиска дополнительных источников налоговых поступлений государству следует уделять больше внимания расширению экономической базы, из которой эти поступления формируются, в том числе за счет наращивания объемов экспорта и сбалансированности торговли.

Эстония не может устранить все внешние угрозы для своей экономики. Мы не определяем мировые цены на нефть, не контролируем международные транспортные маршруты и не способны самостоятельно разрешить вооруженные конфликты. Но мы можем выбирать собственную экономическую стратегию. Сотрудничество с Азербайджаном - лишь один из примеров того, как новые международные связи способны создавать возможности для эстонского бизнеса. Аналогичный подход необходим и в отношениях с другими государствами Кавказа, Центральной Азии и перспективными рынками за пределами Европы.

Разумеется, нельзя ожидать, что один новый торговый партнер решит все экономические проблемы Эстонии. Но чем шире география экспорта, разнообразнее структура поставок и устойчивее международные деловые связи, тем меньше наша экономика зависит от потрясений на отдельных рынках. В конечном счете задача государства заключается не только в том, чтобы собирать налоги и распределять бюджетные средства. Оно должно создавать условия, при которых предприятия смогут зарабатывать больше, инвестировать и развиваться.

Эстонскому государству вместо того, чтобы вводить новые налоги, пора активнее искать новые рынки для эстонских товаров и услуг. Именно в этом я вижу смысл внешнеэкономического прагматизма.