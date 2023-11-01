    Tesla выиграла первый суд о смертельном ДТП из-за автопилота

    Tesla грозит федеральное расследование по поводу того, привели ли неисправности автопилота к как минимум 17 смертельным авариям за период с июня 2021 года.Фото: Shutterstock

    Tesla выиграла первый судебный процесс, связанный с обвинениями компании в причастности ее системы автопилота к аварии со смертельным исходом, сообщает агентство Bloomberg во вторник, 31 октября.

    Компании Илона Маска удалось убедить суд присяжных, что ее технология автопилота не несет ответственности за аварию 2019 года, в которой погиб водитель из Калифорнии. Его Tesla Model 3 тогда врезалась в дерево и загорелась. Иск к компании подали двое выживших пассажиров, которые потребовали от Tesla 400 млн долларов в качестве компенсации за телесные повреждения, моральные страдания и гибель водителя, передает DW
    Адвокаты, представлявшие выживших в аварии, утверждали, что автомобиль резко вылетел за пределы дороги из-за производственного дефекта в режиме автопилота. Компания в ответ утверждала, что до того, как сел за руль, водитель употреблял алкоголь, и что нет никаких доказательств того, что он вообще активировал автопилот перед аварией. Суд присяжных из девяти членов встал на сторону Tesla.
    Как напоминает Bloomberg, компании еще грозит федеральное расследование по поводу того, привели ли неисправности автопилота к как минимум 17 смертельным авариям за период с июня 2021 года. Несколько исков по поводу аварий со смертельным исходом также будут переданы в суды Калифорнии и Флориды в ближайшие месяцы.

    Хотите всегда быть в курсе, что пишут ДВ на эту тему? Используйте Мой ДВ, выбирайте ключевые слова и получайте персональные оповещения!

  • Самое читаемое
Статьи по теме
Компания года лишилась солидной субсидии из-за ошибки: «Малейшая цифра после запятой может означать нарушение»
Михал: Nordica должна быть приватизирована или ликвидирована Больше денег налогоплательщиков Nordica не получит
Банк Эстонии: медленное восстановление экономики угрожает рабочим местам
Эпицентр
Две украинки заканчивают ремонт квартиры в Кохтла-Ярве – в доме, который могут снести
Пустые и полупустые многоквартирные дома – давняя головная боль Кохтла-Ярве. Население города уменьшается, заброшенные квартиры создают дополнительную нагрузку для КТ. Когда жителей становится слишком мало, они уже не в состоянии поддерживать дом в нормальном состоянии, и он пустеет совсем. Власти постепенно сносят так называемые «заброшки». Но в списке на снос есть дома, в которых живет много людей. И новость о том, что их жилье могут снести, вызвала у них шок.
Пустые и полупустые многоквартирные дома – давняя головная боль Кохтла-Ярве. Население города уменьшается, заброшенные квартиры создают дополнительную нагрузку для КТ. Когда жителей становится слишком мало, они уже не в состоянии поддерживать дом в нормальном состоянии, и он пустеет совсем. Власти постепенно сносят так называемые «заброшки». Но в списке на снос есть дома, в которых живет много людей. И новость о том, что их жилье могут снести, вызвала у них шок.
Все большие материалы
Инвестор
Tesla выиграла первый суд о смертельном ДТП из-за автопилота
Tesla выиграла первый судебный процесс, связанный с обвинениями компании в причастности ее системы автопилота к аварии со смертельным исходом, сообщает агентство Bloomberg во вторник, 31 октября.
Tesla выиграла первый судебный процесс, связанный с обвинениями компании в причастности ее системы автопилота к аварии со смертельным исходом, сообщает агентство Bloomberg во вторник, 31 октября.
Все новости для инвесторов
Конференции и обучение
Конференции и обучение
Подсказка
Все полезные статьи
Деловые в эфире
Финансы как по нотам: как заработать музыканту в Эстонии?
Профессия эстрадного музыканта окутана мифами: одни мечтают о славе поп- или рок-идола, другие говорят, что никогда не позволят своему ребенку связать жизнь с ненадежной и не прибыльной музыкальной карьерой. В новом выпуске подкаста «Куры не клюют» разбираемся: можно ли заработать профессией музыканта в Эстонии?
Профессия эстрадного музыканта окутана мифами: одни мечтают о славе поп- или рок-идола, другие говорят, что никогда не позволят своему ребенку связать жизнь с ненадежной и не прибыльной музыкальной карьерой. В новом выпуске подкаста «Куры не клюют» разбираемся: можно ли заработать профессией музыканта в Эстонии?
Все подкасты ДВ
Mнения
Налоговый консультант: эстонским предпринимателям грозит усиление бюрократии
Бюрократии, с которой приходится иметь дело эстонским предпринимателям, и без того обремененным повышением налогов, вскоре прибавится из Европы. Новая евродиректива составлена с учетом налоговых систем разных стран, и ее необходимость с учетом особенностей подоходного налога в Эстонии сомнительна, пишет старший налоговый консультант PwC Eesti Оливер Келлер.
Бюрократии, с которой приходится иметь дело эстонским предпринимателям, и без того обремененным повышением налогов, вскоре прибавится из Европы. Новая евродиректива составлена с учетом налоговых систем разных стран, и ее необходимость с учетом особенностей подоходного налога в Эстонии сомнительна, пишет старший налоговый консультант PwC Eesti Оливер Келлер.
Все мнения
Интервью
Лариса Шабунова: женщине всегда приходится доказывать право занимать свою должность
Этот выпуск подкаста «Деловые люди» мы записали в Нарве в кабинете генерального директора металлообрабатывающего завода Fortaco Ларисы Шабуновой. Но говорили не про отрасль, а про гендерное равенство и вопросы женского лидерства: каково это – 9 лет руководить заводом? Как с подножья карьерной лестницы дойти до ее вершин и какие качества при этом необходимы?
Этот выпуск подкаста «Деловые люди» мы записали в Нарве в кабинете генерального директора металлообрабатывающего завода Fortaco Ларисы Шабуновой. Но говорили не про отрасль, а про гендерное равенство и вопросы женского лидерства: каково это – 9 лет руководить заводом? Как с подножья карьерной лестницы дойти до ее вершин и какие качества при этом необходимы?
Все Интервью
Контент-маркетинг
Весь контент-маркетин
Новости
Все статьи
Стартапы в Эстонии
Смотреть спецпроект