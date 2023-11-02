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dv.ee

2 ноября 2023 в 9:51









Прибыль Enefit Green упала в четыре раза

Фото: Enefit Green

Падение цен на электричество и рост расходов на его покупку привел к двукратному падению оборота Enefit Green и четырехкратному падению прибыли.

Оборот Enefit Green в третьем квартале составил 39 миллионов евро, что на 18 миллионов евро меньше, чем за такой же период прошлого гола, следует из биржевой отчетности компании.