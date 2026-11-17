Incap нацелилась на оборот в 400 млн евро и начнет выплачивать дивиденды
Материнская компания производителя электроники Incap, работающего на Сааремаа, ставит перед собой цель увеличить оборот к 2029 году до 400 млн евро и выплачивать акционерам в виде дивидендов не менее пятой части чистой прибыли.
В своей повседневной работе социальные работники и специалисты сферы здравоохранения сталкиваются с непростыми человеческими судьбами, необходимостью брать на себя ответственность и ситуациями, где не всегда можно найти простое решение. Однако, занимаясь проблемами других людей, специалисты зачастую отодвигают собственные потребности на второй план. В Ида-Вирумаа создана бесплатная услуга, которая помогает специалистам осмыслить сложные рабочие ситуации, найти новые решения и предотвратить профессиональное выгорание.