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Яна Сааркоппель

3 ноября 2023 в 10:29









Tallink в октябре перевез больше пассажиров, но меньше грузов

MyStar совершает рейсы между Эстонией и Финляндией. Фото: Liis Treimann

Количество пассажиров и перевезенных транспортных средств Tallink в октябре выросло по сравнению с прошлым годом. В то же время объемы грузовых перевозок снизились.

Tallink Grupp в октябре перевезла более 470 тысяч пассажиров, что на 3,6% больше, чем в октябре прошлого года. Объем перевезенных единиц грузового транспорта снизился на 17,7%, в единичном выражении объем упал до 27 тыс. единиц. По данным биржи, количество перевезенных легковых автомобилей выросло на 1,5% по сравнению с прошлым годом и незначительно превысило 63 тыс. единиц.