Суд запустил санацию скандальной финской компании

Финский суд начал процедуру санации биржевой компании Summa Defence, в которой участвуют эстонские фирмы, и ее дочерней компании Summa Holding. Для улучшения финансового положения компания продолжает искать возможности привлечения нового капитала.
Финская оборонная компания Summa Defence, в которой долю имеет эстонский судостроитель Baltic Workboats (BWB), оказалась в точке, где, по оценке правления, оборотный капитал исчерпан, а ликвидность резко просела.
Свежие годовые отчеты судостроительных предприятий Сааремаа показывают довольно редкую картину: несмотря на сильные различия в продукции, клиентах и масштабах, все три компании завершили год с прибылью.
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