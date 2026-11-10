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Суд запустил санацию скандальной финской компании

Финский суд начал процедуру санации биржевой компании Summa Defence, в которой участвуют эстонские фирмы, и ее дочерней компании Summa Holding. Для улучшения финансового положения компания продолжает искать возможности привлечения нового капитала.
Судно типа SWATH под названием Castor, построенное дочерней компанией Summa Defence – Uudenkaupungin Työvene.
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