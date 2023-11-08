Инвесторы о перестановках в Nordecon: кажется, компания в трудном положении

Глава Nordecon Герд Мюллер покидает свой пост. Он не сообщил Äripäev о своих дальнейших планах. Фото: Liis Treimann

Крупная строительная компания Nordecon меняет руководство и продает одну из своих прибыльных дочерних фирм – Nordecon Betoon. Благодаря этой сделке положение компании станет более понятным. Однако инвесторы считают, что положение Nordecon не очень хорошее.

"Что я могу сказать - кажется, компания в плохом состоянии", - заметил Эндел Палла, владеющий 200 000 акций Nordecon.