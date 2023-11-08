    Nordecon продает свою долю в компании Nordecon Betoon (NOBE)

    Nordecon AS продает свою 52%-ную долю в OÜ Nordecon Betoon (NOBE) миноритарным акционерам OÜ Varavalvur и Майту Рыымусаару.

    Сделка должна быть одобрена общим собранием акционеров Nordecon и, предположительно, будет завершена к концу 2023 года.Фото: Андрас Кралла
    Таким образом, Varavalvur и Рыымусаар становятся совладельцами NOBE в равных долях, информирует портал Ehitusuudised.ee.

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