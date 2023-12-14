Оборот по акциям Infortar оказался рекордным за год

Председатель правления Infortar Айн Ханшмидт Фото: Андрас Кралла

Сегодня состоялся дебют акций Infortar на Таллиннской бирже. Оборот по торгам этими бумагами превысил миллион евро, что стало самым высоким значением за 2023 год

Стартовая цена акций Infortar составила сегодня 26 евро и в течение дня она достигала уровня 27,48 евро. Общий оборот сделок с акциями Infortar достиг 1,04 миллиона евро, что является рекордом для дневного оборота одной акции на Таллиннской фондовой бирже в этом году.