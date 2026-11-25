Эстонскому государству вместо того, чтобы вводить новые налоги, пора активнее искать новые рынки для эстонских товаров и услуг, пишет предприниматель, глава ласнамяэского отделения и член совета партии «Правые» Николай Дегтяренко.
Эстония по-прежнему рассчитывает построить свою часть Rail Baltica к 2030 году, однако для соблюдения этого срока может потребоваться больше денег из госбюджета. Правительство пока не готово назвать ни дополнительную сумму, ни окончательные сроки проекта – ясность обещают внести на следующей неделе.
Конец месяца. Предприниматель совершил десятки платежей банковской картой, но необходимые для бухгалтерии документы разбросаны по электронной почте, личным кабинетам поставщиков услуг, а некоторые чеки, возможно, и вовсе затерялись в кошельке. Бухгалтер ждёт документы, и владельцу бизнеса снова приходится тратить время на их поиски.