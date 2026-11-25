Импортер и продавец отделочных материалов Floorin обанкротился после 33 лет работы, хотя у компании было немало потенциальных проектов. «Стечение неблагоприятных обстоятельств», — констатировал основатель и владелец предприятия Арви Мягин.
Задолжавшая сотням партнеров миллионы евро компания Evicon Ehitus после неудачной попытки санации обанкротилась. Консультант по санации обратил внимание на сомнительные кредиты компании и платежи связанным лицам.
Финский суд начал процедуру санации биржевой компании Summa Defence, в которой участвуют эстонские фирмы, и ее дочерней компании Summa Holding. Для улучшения финансового положения компания продолжает искать возможности привлечения нового капитала.
В своей повседневной работе социальные работники и специалисты сферы здравоохранения сталкиваются с непростыми человеческими судьбами, необходимостью брать на себя ответственность и ситуациями, где не всегда можно найти простое решение. Однако, занимаясь проблемами других людей, специалисты зачастую отодвигают собственные потребности на второй план. В Ида-Вирумаа создана бесплатная услуга, которая помогает специалистам осмыслить сложные рабочие ситуации, найти новые решения и предотвратить профессиональное выгорание.