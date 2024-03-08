Вкус биржи: Apple болтается как какое-то позорище, а женщины инвестируют лучше мужчин

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Несмотря на Международный женский день, мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым все равно обсудили не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.

Женщины инвестируют лучше мужчин. Все, finita: шведские исследователи установили истину. Женщины лучше выбирают акции, управляют портфелем. Все, пора увольнять мужчин и дискриминировать их по гендерному признаку?

Акции Apple болтаются как какое-то позорище. Компания взяла да и отказалась от создания своего электромобиля (как тебе такое, Илон Маск?). Это мудрое решение всезнающего руководства или косность и неготовность компании к каким-либо инновациям?

Бургер шортить будем? Почему кафешка отказалась от биржевой цены на гамбургер? Котировки на котлетки не пользуются популярностью?

Нынешние нонфармы – это хорошо или плохо? Фуад Расулов считает, что хорошо. Рынок, болтающийся сейчас около нуля, отнесся к идее так себе. Как так? Что хорошего в таких нонфармах?

Об этом и другом – в свежем выпуске «Вкуcа биржи».