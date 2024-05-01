Уверенность потребителей США достигла двухлетнего минимума
Доверие потребителей в США ухудшается третий месяц подряд. Американцы продолжают беспокоиться о своем финансовом будущем, поскольку цены и процентные ставки остаются высокими.Фото: IMAGO/Levine-Roberts / Scanpix
Уверенность потребителей в США упало до самого низкого уровня за 21 месяц, поскольку американцы стали более пессимистично смотреть на будущее экономики.
Индекс доверия потребителей от Совета конференции (Conference Board) в апреле упал до 97 пунктов, что меньше, чем скорректированный показатель за март в 103,1 пункта, сообщила организация во вторник.
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