Уверенность потребителей США достигла двухлетнего минимума

«Я не знаю, как тогда работать»: перевозчиков беспокоит возможное ночное закрытие Койдула

Минфин обсуждает идею закрывать погранпереход в Койдула на ночь по аналогии с нарвским. Министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс сообщил ДВ, что готов ее поддержать. Но Койдула – один из двух логистических центров у перевозчиков в Россию. Ночная остановка удлинит и без того чудовищные очереди, предупреждают они, а бюджет лишится доходов.

Минфин обсуждает идею закрывать погранпереход в Койдула на ночь по аналогии с нарвским. Министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс сообщил ДВ, что готов ее поддержать. Но Койдула – один из двух логистических центров у перевозчиков в Россию. Ночная остановка удлинит и без того чудовищные очереди, предупреждают они, а бюджет лишится доходов.