    Тоомас Тоол хочет вывести Silvano с биржи

    Член правления Silvano Fashion Group и Baltplast Ярек Сяргава.Фото: Андрас Кралла

    Крупный собственник Silvano Fashion Group планирует сделать предложение всем акционерам о добровольном выкупе акций.

    Silvano Fashion Group пишет в своем биржевом сообщении, что это предложение о покупке будет реализовано только в том случае, если на момент его согласования с Финансовой инспекцией цена акции будет примерно на уровне сегодняшней (1,08 евро).

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