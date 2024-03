Вкус биржи: пирожки?! Гуляем на все, я угощаю!

Фото: Лиза О'Коннор / AFP / Scanpix

В конце прошлой недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.

Пузырек-с? Капитализация AMD превысила 300 миллиардов долларов. Опять этот ваш мыльный пузырь (Фуад Расулов поправляет: «великая революция») сыграл роль? Как там Intel?

I am a Barbie-phone! In the real world! Бывшая Nokia в партнерстве с какими-то ноунеймами (у них даже акции не выросли, хотя Фуад Расулов так надеялся!) решили создать очень оригинальный телефон: такой, по которому можно звонить. И только. Завоюет ли эта революционнейшая технология сердца миллиардов людей?

Пирожки? Гуляем на все, я угощаю! Tesla заказала 4000 пирожков на День Святого Валентина (это ведь то, что все делают в этот день – пирожки заказывают?). А через некоторое время отменила заказ. Ролик недовольной владелицы бизнеса завирусился в сети, и Илон Маск принял мудрое (как всегда) решение: «Заказ оплатить!»

Об этом и другом – в свежем выпуске «Вкуса биржи».