Вкус биржи: империя, эпоха. Amazon справил юбилейчик, а Tesla порадовала

Фото: BRENDAN SMIALOWSKI MANDEL NGAN, Scanpix

В конце прошлой недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждали не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.

Илон тащит на опыте. Акции Tesla за неделю выросли на 27%. Какой-такой позитивный фактор сыграл свою роль?

Ты уже взрослый. Компании Amazon исполнилось 30 лет. Империя. Эпоха. Как им это удалось?

Великолепная семерка – это опасно? Существует группа компаний Magnificent Seven, которая тащит чуть ли не весь S&P 500. Насколько нормально, что лишь горстка предприятий тащит весь американский рынок?

Об этом и другом – в свежем выпуске «Вкуса биржи».