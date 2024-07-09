    Вкус биржи: империя, эпоха. Amazon справил юбилейчик, а Tesla порадовала

    Фото: BRENDAN SMIALOWSKI MANDEL NGAN, Scanpix

    В конце прошлой недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждали не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.

    Илон тащит на опыте. Акции Tesla за неделю выросли на 27%. Какой-такой позитивный фактор сыграл свою роль?
    Ты уже взрослый. Компании Amazon исполнилось 30 лет. Империя. Эпоха. Как им это удалось?
    Великолепная семерка – это опасно? Существует группа компаний Magnificent Seven, которая тащит чуть ли не весь S&P 500. Насколько нормально, что лишь горстка предприятий тащит весь американский рынок?
    Об этом и другом – в свежем выпуске «Вкуса биржи».

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