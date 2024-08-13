Прибыль LHV резко упала, но банк все еще значительно опережает финансовый план

Чистая прибыль LHV Group в июле была на 17,5% выше, чем в предыдущем месяце, но за год она снизилась на 10,5%. Фото: Liis Treimann

В июле чистая прибыль LHV Group составила 12,1 млн евро, что меньше в годовом сравнении, но больше, чем в июне. На чистые результаты повлиял более быстрый, чем планировалось, рост кредитного портфеля.

Консолидированный кредитный портфель LHV Group увеличился за месяц на 103 миллиона евро. Депозиты выросли на 185 млн евро, а объем фондов под управлением LHV в июле увеличился на 25 млн евро.