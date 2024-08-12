Эпицентр

Янно Рийспапп

12 августа 2024 в 9:34









Заработал миллионы на деле своей жизни. Куда вкладывают деньги предприниматели?

Продавшему 37% Milrem Кульдару Вяэрси милее всего предприятия DeepTech. Хотя инвестирует он в облигации и недвижимость. Фото: Андрас Кралла

Предприниматели, продавшие дело своей жизни, с которыми удалось поговорить Äripäev, как правило вкладывают полученные от продажи деньги в низкорисковые активы вроде срочных вкладов или инвестиционных фондов. Не оставляют без внимания и стартапы, а один из собеседников издания решил остаться в кэше: «С интересом наблюдаю, что происходит. Непростые сейчас времена», – сказал он.

В прошлом году Кульдар Вяэрси продал 37% акций Milrem, занимающегося оборонной промышленностью. Покупателям стала компания Edge Group из ОАЭ. После того как прошла эта сделка, капитализацию Milrem стали оценивать в 140 миллионов евро. Эта сделка оказалась одной из крупнейших за весь прошлый год, согласно «Радару сделок», составляемому Ellex Raidla.