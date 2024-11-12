Чистая прибыль LHV оказалась на миллион меньше финансового плана

На результаты банка повлиял значительный рост кредитного портфеля, который компенсировал более быстрое, чем ожидалось, влияние снижения процентных ставок на процентные доходы. Foto: Liis Treimann
Консолидированный кредитный портфель LHV Group увеличился в октябре на 103 миллиона евро. Вклады показали рост на 182 миллиона евро, а объем фондов под управлением LHV вырос в октябре на 13 миллионов евро.
Приоритет каждой организации – это безопасность труда и ее сотрудника, ведь безопасная рабочая среда предотвращает травмы и обеспечивает производительную, эффективную работу. Очень важно выбрать для работника специальную подходящую обувь, исходя из анализа рисков конкретной компании. Какие факторы следует учитывать при выборе обуви, рассказывает Мартин Локк, заведующий магазинов спецодежды и СИЗ Grolls.