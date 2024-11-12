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  • 12.11.24, 13:38

Чистая прибыль LHV оказалась на миллион меньше финансового плана

В октябре LHV Group заработала чистую прибыль в размере 10,2 миллиона евро, что меньше, чем в сентябре. К концу октября чистая прибыль концерна отстает от финансового плана на 1,4 миллиона евро.
На результаты банка повлиял значительный рост кредитного портфеля, который компенсировал более быстрое, чем ожидалось, влияние снижения процентных ставок на процентные доходы.
  • На результаты банка повлиял значительный рост кредитного портфеля, который компенсировал более быстрое, чем ожидалось, влияние снижения процентных ставок на процентные доходы. Foto: Liis Treimann
Консолидированный кредитный портфель LHV Group увеличился в октябре на 103 миллиона евро. Вклады показали рост на 182 миллиона евро, а объем фондов под управлением LHV вырос в октябре на 13 миллионов евро.

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