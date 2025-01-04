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  • 05.01.25, 15:21

Microsoft выделит миллиарды долларов на разработку ИИ-технологий

В текущем финансовом году Microsoft инвестирует 80 миллиардов долларов в дата-центры, которые в основном связаны с разработкой и использованием искусственного интеллекта (ИИ).
Президент Microsoft Брэд Смит.
  • Президент Microsoft Брэд Смит. Foto: AFP/Scanpix
В прошлом финансовом году, завершившемся в июне, Microsoft потратила на капитальные инвестиции более 50 миллиардов долларов, большая часть из которых была направлена на дата-центры и серверные фермы, сообщает Bloomberg. В течение текущего финансового года, который завершится в июне, инвестиции в дата-центры увеличатся на 60%.

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