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  • 21.03.25, 13:44

Swedbank вновь существенно понизил целевую цену Enefit Green

Swedbank понизил целевую стоимость акций компании по возобновляемой энергии Enefit Green с 3,9 евро до 3 евро и повторил нейтральную рекомендацию.
В феврале Enefit Green произвела на одну шестую меньше электроэнергии, чем год назад, снижение объемов производства было вызвано более слабым ветром.
  • В феврале Enefit Green произвела на одну шестую меньше электроэнергии, чем год назад, снижение объемов производства было вызвано более слабым ветром. Foto: Andras Kralla
Swedbank уже второй раз за последние полгода снижает целевую цену Enefit Green. В конце ноября банк понизил целевую цену акции с 4,6 евро до 3,9 евро и тогда дал рекомендацию держать акцию, но больше не покупать.
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