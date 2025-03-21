Swedbank вновь существенно понизил целевую цену Enefit Green

В феврале Enefit Green произвела на одну шестую меньше электроэнергии, чем год назад, снижение объемов производства было вызвано более слабым ветром. Foto: Andras Kralla
Swedbank уже второй раз за последние полгода снижает целевую цену Enefit Green. В конце ноября банк понизил целевую цену акции с 4,6 евро до 3,9 евро и тогда дал рекомендацию держать акцию, но больше не покупать.
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В четвертом квартале производитель возобновляемой энергии Enefit Green сумел сократить операционные расходы и увеличить чистую прибыль на 44%, чему способствовала также продажа когенерационных станций.
Согласно плану действий Европейской комиссии, для снижения стоимости электроэнергии страны-члены ЕС могли бы снизить акцизы, сетевые сборы и даже НСО. Производителям и предприятиям же планируется предложить ценовые гарантии в рамках контрактов на поставку электроэнергии.
Оптимизация расходов для предпринимателей сейчас важна как никогда ранее. Coop Pank пошел еще дальше и предлагает своим клиентам возможность вернуть все затраты на платежные решения Montonio. Это означает, что бизнес-клиенты Coop Pank могут принимать платежи бесплатно!