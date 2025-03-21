Назад 21.03.25, 13:44 Swedbank вновь существенно понизил целевую цену Enefit Green Swedbank понизил целевую стоимость акций компании по возобновляемой энергии Enefit Green с 3,9 евро до 3 евро и повторил нейтральную рекомендацию.

В феврале Enefit Green произвела на одну шестую меньше электроэнергии, чем год назад, снижение объемов производства было вызвано более слабым ветром. Foto: Andras Kralla

Swedbank уже второй раз за последние полгода снижает целевую цену Enefit Green. В конце ноября банк понизил целевую цену акции с 4,6 евро до 3,9 евро и тогда дал рекомендацию держать акцию, но больше не покупать.