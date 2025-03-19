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  • 19.03.25, 20:33

ФРС поменяла прогноз, но ставку сохранила

Федеральная резервная система США оставила процентные ставки на прежнем уровне. Прогноз экономического роста был снижен, прогноз инфляции - повышен.
Глава ФРС Джером Пауэлл
  • Глава ФРС Джером Пауэлл Foto: Federal Reserve Board
Федеральная резервная система сохранила целевой диапазон базовой ставки по федеральным фондам между 4,25 и 4,5 процентами,
Представители ФРС ожидают, что ВВП США в этом году вырастет на 1,7%, а цены вырастут на 2,7%. Три месяца назад ФРС прогнозировала 2,1-процентный рост на 2025 год, а инфляция составит 2,5%.
В заявлении Комитета по операциям на открытом рынке Федеральной резервной системы (FOMC) говорится: «Неопределенность в отношении экономических перспектив возросла».
Последние так называемые точечные прогнозы показывают, что представители ФРС в целом ожидают еще одного или двух снижений ставки на четверть пункта в этом году - как и в декабре - после снижения ставок на 1 процентный пункт в 2024 году. Однако четыре члена FOMC теперь ожидают, что ставки вообще не будут снижаться в этом году, против одного в декабре.
Инвесторы ожидают от двух до трех сокращений ставок на четверть пункта к концу 2025 года.
ФРС также объявила, что замедлит темпы программы количественного ужесточения, снизив с апреля объем снятия с баланса казначейских облигаций с 25 млрд до 5 млрд долларов.
Все члены FOMC, принявшие участие в голосовании, поддержали решение о сохранении процентных ставок на прежнем уровне.
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