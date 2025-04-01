Enefit Green предложит не выплачивать дивиденды

Совет госкомпании Enefit Green утвердил аудированный годовой отчет предприятия за 2024 год и направит его на утверждение общему собранию акционеров, передает rus.err.ee.
- Председатель правления Eesti Energia Андрус Дурейко. Foto: Liis Treimann
Нераспределенная прибыль Enefit Green по состоянию на 31 декабря 2024 года составила 263 502 000 евро, включая прибыль за минувший финансовый год в размере 70 268 000 евро.
Политика дивидендов, утвержденная Enefit Green в 2021 году, предусматривает намерение распределять среди акционеров 50% чистой прибыли за предыдущий финансовый год, однако данная политика предусматривает возможные исключения, например, с целью обеспечения ликвидности компании и ее капитализации.
В этот раз в связи с необходимостью улучшения инвестиционных возможностей компании, правление Enefit Green предлагает не выплачивать дивиденды за 2024 год, считая, что 3 513 000 евро следует перечислить в обязательные резервы, а оставшуюся часть прибыли не трогать.
Предложение делается на фоне намерения государства выкупить у миноритарных акционеров их долю в компании.
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